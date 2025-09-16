Fiocco rosa in caserma: è nata Alice, figlia di due carabinieri in servizio a Empoli

Spesso quando una notizia riguarda le forze dell'ordine si pensa subito a cronaca nera, non stavolta. Anzi, dai carabinieri di Empoli arriva una notizia molto bella.

Due carabinieri in servizio alla compagnia di Empoli sono diventati genitori, è venuta al mondo la piccola Alice. Fiocco rosa in casa Cutrupi e Patané, con tantissima gioia per la madre Federica Patané e per il papà Alessandro Cutrupi, entrambi carabinieri.

"Un augurio alla piccola affinché a vita sia sempre una meraviglia" è la nota per la nascita della piccola.