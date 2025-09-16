Carratelli Wine premiata: è un'eccellenza nel mondo

Carratelli Wine ha ottenuto il WineHunter Award 2025, riconoscimento che da oltre trent’anni certifica l’eccellenza nel mondo del wine&food. L’azienda, con sede a Pienza e Grosseto, è specializzata nella selezione e distribuzione di prestigiosi vini italiani destinati ai mercati internazionali.

A distinguersi sono stati il 2017 Poggio Alle Stelle Toscana IGT e il 2019 Radicato Brunello di Montalcino DOCG, entrambi insigniti del WineHunter Award Rosso.

"Questo traguardo ci riempie di orgoglio – commenta Marco Storai, Amministratore Delegato di Carratelli Wine – perché premia l’impegno costante nella ricerca della qualità e la capacità di valorizzare i grandi territori del vino italiano. Avere la possibilità di essere presenti al Merano Wine Festival accanto ad alcune delle più importanti eccellenze mondiali sarebbe per noi un'occasione straordinaria di confronto e crescita".

Grazie al riconoscimento, Carratelli Wine è stata selezionata da Helmuth Köcher, patron del Merano WineFestival, per partecipare ad un calendario di appuntamenti esclusivi. Dopo l’anteprima al Gran Premio Merano Galoppo di settembre, l’azienda potrà essere presente alla 34ª edizione del Merano WineFestival (7–11 novembre 2025).

Fonte: Ufficio Stampa

