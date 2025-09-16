Ciak si gira! Le colline del Chianti diventano un set

Per il nuovo film di Maurizio Baldini “Lola Bum”
Ciak si gira tra le colline più belle del mondo! Il Chianti, paesaggio iconico e evocativo che nel corso degli ultimi anni si è prestato ad accogliere il grande cinema noto su scala internazionale, e ad offrire palcoscenici naturali di elevato pregio storico-culturale e paesaggistico, basti pensare alla pellicole “Io ballo da sola” di Bernardo Bertolucci e “Molto rumore per nulla” di Kenneth Branagh, diventa il motore pulsante di un nuovo progetto cinematografico che porterà nelle sale italiane e sulle piattaforme streaming una commedia agrodolce ambientata nella campagna toscana.
Il legame tra la settima arte e gli scenari da sogno che offre il cuore verde del Chianti torna dunque a rivivere con la produzione del film “Lola Bum - la meccanica del cuore” per la regia di Maurizio Baldini le cui riprese saranno realizzate nei prossimi giorni nei territori di Greve in Chianti, Barberino Tavarnelle e San Casciano in Val di Pesa.
L’assessora alla Cultura del Comune di Greve, lieta di aderire a questa nuova opportunità, sottolinea l’importanza e il ruolo del territorio chiantigiano, un luogo aperto alle arti e alla conoscenza che arricchisce e amplia l’offerta culturale, contribuendo alla promozione e alla valorizzazione di vari linguaggi tra cui quello cinematografico. Il Chianti è un territorio che accoglie la narrazione cinematografica non solo come mera forma di intrattenimento, ma come strumento di espressione corale, spazio di incontro e discussione, teso a coinvolgere la comunità, giovani e adulti di tutte le età.
Il cast coinvolge interpreti di rilievo nazionale tra cui Paolo Hendel, Leonardo Manera, Daniela Morozzi, Maria Cassi, Elisabetta Pellini, Sergio Sgrilli, Eleonora Pieri, Olmo de Martino, Ivo Romagnoli, Cloe Romagnoli. La produzione, firmata da Paolo e Manuel Genovese, ha aperto il casting per la ricerca di comparse e figurazioni di età compresa fra i 18 e i 70 anni di entrambi i sessi per le riprese di alcune sequenze previste nelle giornate di giovedì 25 e venerdì 26 settembre in piazza Matteotti a Greve in Chianti. L’orario delle riprese è prevista dalle ore 8 alle ore 18. La produzione invita gli interessati a presentarsi in piazza Matteotti presso il Palazzo comunale del Fiorino, edificio messo a disposizione dal Comune di Greve in Chianti che ha patrocinato il film. E’ possibile presentarsi domani, mercoledì 17 settembre e giovedì 18 settembre dalle ore 10 alle ore 16, muniti di dati personali per registrare la candidatura o inviare la candidatura per e-mail entro giovedì 18 settembre alle ore 15 all’indirizzo lolabum.figurazioni@gmail.com.
Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa
<< Indietro