Cimiteri comunali, ultimi lavori a Sant’Andrea e interventi in programma a Fontanella

Empoli
A Sant’Andrea 684 nuovi loculi e manutenzione dei blocchi esistenti, a Fontanella cantiere previsto per il 2026

Sono in corso gli ultimi lavori di sistemazione del cimitero comunale di Sant'Andrea di via Val d'Orme, legati all'appalto che ha portato 684 nuovi loculi al suo interno.

I lavori non hanno mai bloccato l'accesso al cimitero, per i tanti cittadini in visita ai loro cari. Adesso i lavori sono in dirittura d'arrivo con uno sguardo anche al decoro dell'ingresso.

Dopo la realizzazione della nuova 'ala', la manutenzione completa di un blocco preesistente (sistemata la facciata, puliti i pavimenti e le scale, ripristinate le cimase, intonacate e verniciate le pareti) e degli ossari, gli uffici tecnici si concentreranno sulla sistemazione della facciata del blocco a destra dell'ingresso secondario. Sarà sistemata interamente assieme agli elementi in vetrocemento. In vetta saranno sistemate le gronde mentre all'interno saranno rimessi a nuovo i parapetti.

Novità anche per un altro cimitero, quello di Fontanella. Le vicende legate a questo appalto avevano visto l'amministrazione comunale interrompere il cantiere e rescindere il contratto con la ditta nel 2024. A livello amministrativo quelle risorse sono finite in avanzo di bilancio e non è stato possibile accedere di nuovo fino al 30 aprile 2025. A giugno, con la manovra di bilancio, sono state riprese le risorse da reinserire nella stessa voce di bilancio per riaffidare entro l'anno l'intervento. Adesso è in corso la manifestazione d'interesse proprio per questi lavori così da partire nel 2026.

L'assessore alle Manutenzioni e ai Cimiteri commenta con soddisfazione l'arrivo al termine dei lavori del cimitero di Sant'Andrea, un grande impegno per l'amministrazione comunale e per il territorio, che da tempo non aveva nuovi loculi disponibili. La cura dell'esistente riguarda anche piccoli aspetti che però sono necessari per il decoro del luogo di riposo dei cari estinti. Vanno avanti anche gli interventi su Fontanella, con una vicenda annosa che è stata riportata sulla corretta strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

