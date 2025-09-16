Convegno sulla sicurezza urbana a Empoli, M5S: "Assente la maggior parte dei Comuni dell’Unione"

Venerdì 12 settembre 2025 il Palazzo Pretorio di Empoli ha ospitato un incontro promosso da ANA-UGL e dedicato al tema della sicurezza urbana, questione particolarmente sentita in tutto il territorio dell’Unione Empolese Valdelsa.

L’appuntamento è stato fortemente sostenuto dal Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle, che ha scelto Empoli come sede principale di un confronto tecnico e qualificato. Tra i relatori, infatti, erano presenti figure di rilievo come l’ex presidente della Corte d’Appello di Firenze Alessandro Nencini, l’ex commissario di Polizia Giovanni Augello, l’avvocato S. Zani del SAP, l’ex assessore pratese A. Milone, il rappresentante SILP-CGIL A. Morrocco e l’assessora alla sicurezza del Comune di Empoli Valentina Torrini. A coordinare i lavori, gli organizzatori Vittorio Pasqua e Gianfranco Mazzarella di ANA-UGL.

L’incontro, caratterizzato da un taglio prettamente tecnico, ha offerto spunti e contributi concreti grazie alla pluralità di esperienze dei partecipanti. "Non è passata inosservata, però, l’assenza delle amministrazioni locali - commentano gli esponenti del M5S -: ad eccezione del Comune di Empoli, che ha preso parte con l’assessora Torrini, gli altri municipi dell’Unione non hanno inviato rappresentanti".

Quello di Empoli è stato il secondo appuntamento di un percorso iniziato a maggio a Campi Bisenzio e destinato a proseguire in altri Comuni della provincia di Firenze. L’obiettivo è approfondire le diverse sfaccettature della sicurezza urbana e individuare soluzioni condivise ed efficaci. Il Movimento 5 Stelle dell’Empolese Valdelsa ha confermato la propria presenza anche alle prossime tappe.

Fonte: Movimento Cinque Stelle Empoli - Ufficio Stampa

