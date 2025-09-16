Crocifisso in Consiglio comunale, Castelfranco Unita: "Rifiutati i nostri emendamenti"

Politica e Opinioni Castelfranco di Sotto
Condividi su:
Leggi su mobile

Sorprende che la maggioranza di centrodestra di Castelfranco di Sotto non abbia voluto accogliere la nostra proposta per giungere a Si unanime all’esposizione del Crocifisso in Consiglio comunale. Ricordiamo che, in rispetto alla laicità, le aule di rappresentanza delle istituzioni non dovrebbero avere alcun simbolo. Il Consiglio comunale è pienamente significativo con i simboli dell’istituzione cui appartiene, ovvero le bandiere dell’Italia e dell’Europa e il gonfalone del Comune. È questo un principio di laicità a tutela delle istituzioni che non va frainteso con l’indifferenza o il rifiuto della religiosità. Non a caso le nostre aule parlamentari, Camera e Senato, non espongono il Crocifisso. Se questo avviene dopo ben 19 legislature, di cui buona parte a guida democristiana, vuol dire che ci sono fondate ragioni di cui tenere conto.

Riconosciamo i valori universali che il Crocifisso rappresenta come la pace, la solidarietà, la fratellanza e la giustizia. Per questo, avevamo dato il nostro voto favorevole, a condizione che l'Amministrazione comunale di centrodestra si impegnasse a tradurre questi principi in azioni concrete per la nostra comunità quali promuovere attivamente iniziative di dialogo interreligioso e interculturale nonché impegnarsi a divulgare il messaggio di pace e fratellanza legato ai valori universali con eventi pubblici. Tra l’altro proprio poche settimane prima del Consiglio il Sindaco Mini aveva preso parte al Giubileo dei Governanti e Amministratori dove Papa Leone XIV aveva sottolineato, tra le altre cose, come la politica può fare molto per promuovere "un rispettoso e costruttivo incontro tra le diverse comunità religiose".

Quale occasione migliore per il Sindaco per mettere subito in pratica nel suo Comune le indicazioni del Papa. La nostra disponibilità a votare SI avrebbe inoltre fatto registrare un voto all’unanimità, di grande significato per l’argomento che si andava a trattare. Invece niente. I nostri emendamenti sono stati rifiutati e senza nemmeno una motivazione. Evidentemente la destra ha voluto accaparrarsi la "proprietà" di questo simbolo e rivendicarne l’esclusiva per farne una bandiera politica. Dite voi se questo non è un uso strumentale del Crocifisso. La destra ha scelto il simbolo ma ha messo da parte il significato.

Noi di Castelfranco Unita continueremo a lavorare per una comunità che, nel solco dei principi laici della nostra Costituzione, sappia tenere insieme le proprie tradizioni e la capacità di dialogare, per offrire alle nuove generazioni un orizzonte di fraternità e non di muri.

Fonte: Gruppo Consiliare Castelfranco Unita

Notizie correlate

Castelfranco di Sotto
Attualità
12 Settembre 2025

Nella sala consiliare del Comune di Castelfranco torna il crocifisso

Da oggi nell’aula del consiglio comunale di Castelfranco di Sotto è nuovamente esposto un crocifisso, a seguito dell’approvazione della mozione presentata dal consigliere di maggioranza Vittorio Cretella durante l’ultima seduta [...]

Castelfranco di Sotto
Politica e Opinioni
6 Settembre 2025

Liberazione Castelfranco, il Csx: "Mini annulla le commemorazioni, in tanti in piazza spontaneamente"

Questa mattina Castelfranco di Sotto ha dato una lezione di civiltà e memoria. Di fronte alla decisione senza precedenti del Sindaco di Fratelli d'Italia, Fabio Mini, di annullare ogni commemorazione [...]

Castelfranco di Sotto
Politica e Opinioni
2 Settembre 2025

Caso Fototeca, l'opposizione attacca la Giunta Mini: "Smantellato il nostro patrimonio culturale"

Il gruppo consiliare di opposizione Castelfranco Unita esprime la sua più ferma condanna e profonda preoccupazione per l'ultima decisione della Giunta Mini, che con una delibera di inizio agosto ha [...]



Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina