Disability Pride a Firenze, da Montopoli il trasporto gratuito per partecipare: "Grande evento di inclusione"

Da Montopoli a Firenze per il Disability Pride. La giunta di Montopoli in Val d’Arno ha concesso il patrocinio per la prima edizione del Disability Pride Toscana in programma il 27 settembre a Firenze. Si tratta di un grande evento di inclusione, solidarietà e celebrazione delle diversità. Un’occasione per promuovere i diritti delle persone con disabilità sul territorio regionale, per combattere ogni tipo di barriera, visibile e invisibile, valorizzare talenti e unicità e rafforzare il dialogo tra persone con disabilità, istituzioni e cittadini. Infine per elaborare soluzioni e proposte.

«Abbiamo scelto come giunta – spiegano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini – di dare il patrocinio a questa iniziativa per sposarne i valori e le finalità. Saremo presenti al corteo del pomeriggio che da piazza Santa Maria Novella arriverà in piazza Duomo e insieme alle associazioni del territorio stiamo predisponendo un servizio di accompagnamento all’iniziativa per tutti e tutte coloro che vorranno partecipare. Un segno pratico di ciò che vuol dire inclusione. Grazie ai volontari e alle volontarie delle nostre associazioni alla loro disponibilità e professionalità siamo riusciti a mettere in campo un servizio di trasporto riservato ai residenti del comune per chi non può raggiungere la manifestazione in maniera autonoma».

La giornata del 27 settembre comincia la mattina con incontri e tavoli di lavoro, alle 15.30 invece i partecipanti sfileranno per il primo disability pride toscano. L’Auser Montopoli, la Misericordia di San Romano odv e la Pubblica Assistenza di Montopoli hanno dato la loro disponibilità ad organizzare il trasporto gratuito per le persone che vorranno partecipare e non hanno un mezzo a disposizione. È possibile prenotarsi al numero telefonico 0571 467311 oppure con messaggio WhatsApp al numero 347 9625675. Il programma completo dell’iniziativa è consultabile al sito dedicato: https://www.dptoscana.it/

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno

