Empoli ricorda le vittime in Palestina con 'Non un nome di meno'

Empoli ricorda le giovani vite spezzate dal genocidio in Palestina. Centinaia di persone si sono trovate alla Tenda della Pace in piazza della Vittoria, a Empoli, a partire dalle 18 di martedì 16 settembre, per 'Non un nome di meno'.

È stata fatta una semplice e toccante lettura integrale dei nomi e dell'età di tutti i bambini e le bambine palestinesi che hanno perso la vita. In apertura è stata letta una poesia. Una lettura sobria, a cui hanno partecipato persone di tutte le età e a cui hanno aderito molte associazioni del territorio.