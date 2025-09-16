Frumuzache a processo: la procura chiede il giudizio immediato per la guardia giurata

La procura di Pistoia ha chiesto il giudizio immediato per Vasile Frumuzache, guardia giurata romena di 32 anni residente a Monsummano, accusato dell'omicidio della connazionale Ana Maria Andrei, 27 anni. L’uomo, dopo il ritrovamento dell’auto della giovane scomparsa nell’estate 2024 presso la sua abitazione, ha confessato l’omicidio.

La scoperta era avvenuta durante una perquisizione, avviata perché Frumuzache era già indagato per la morte di Maria Denisa Adas, 30enne romena che viveva a Roma e che il vigilante avrebbe ucciso a Prato nella notte tra il 15 e il 16 maggio scorsi. La notizia della conclusione delle indagini e della richiesta di processo con rito immediato è stata riportata stamani da Il Tirreno e La Nazione.

Per il delitto di Denisa la procura di Prato ipotizza che il vigilante abbia avuto complici non ancora identificati, uccidendola per sfuggire a un presunto ricatto da 10mila euro.

Per Ana Maria, invece, la procura di Pistoia esclude la presenza di altre persone e contesta a Frumuzache l’aggravante dei futili e abietti motivi.

