Fugge e tenta di speronare l'auto dei carabinieri: arrestato 43enne a Pistoia

Una fuga ad alta velocità, con manovre spericolate e tentativi di speronare l’auto della polizia, si è conclusa con l’arresto di un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di rapina e furto.

L’episodio è iniziato in una concessionaria d’auto della zona, dove il 43enne, al culmine di una discussione con la titolare, ha minacciato il figlio della donna mostrando un fucile da caccia. Subito dopo si è allontanato a tutta velocità a bordo della propria vettura.

La squadra mobile di Pistoia ha avviato immediatamente le ricerche, ricostruendo la traiettoria di fuga grazie alle telecamere di sorveglianza. Il veicolo è stato localizzato nei pressi del raccordo autostradale della città. Alla vista della pattuglia che gli intimava l’alt, l’uomo ha forzato il posto di blocco, innescando un inseguimento ad alta velocità per le strade cittadine.

Durante la corsa, il 43enne ha guidato a zig-zag, mettendo in pericolo la circolazione e tentando più volte di speronare l’auto degli agenti. La polizia, dopo una manovra di sorpasso, è riuscita a bloccare il mezzo e a costringere l’uomo a fermarsi.

All’interno della vettura è stato trovato un fucile da caccia con matricola abrasa, pronto all’uso, e due cartucce calibro 12 nel vano portaoggetti.

Il 43enne è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e porto illegale di arma clandestina. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Pistoia.