Gazebo Lega a Fucecchio, presente il candidato del territorio Marco Cordone

Appuntamento con il gazebo Lega a Fucecchio domani, mercoledì 17 settembre, in piazza XX Settembre per la campagna di tesseramento 2025. Presente, tra gli altri, anche Marco Cordone candidato alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre prossimi, per il collegio Firenze 3 Empolese Valdelsa. L'appuntamento è in programma dalle 8.45 alle 13.15, durante il mercato settimanale fucecchiese.
