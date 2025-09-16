'Com’ero buffo': Giallo Mare Minimal Teatro porta Pinocchio dentro il carcere di Livorno

Lunedì 6 ottobre alle 18.00 presso la Casa Circondariale “Le Sughere” di Livorno andrà in scena lo spettacolo Com’ero buffo, regia di Maria Teresa Delogu con la collaborazione di Lavinia Meo.

Sul palco saliranno i detenuti della sezione Alta Sicurezza della C. C. “Le Sughere” di Livorno e le attrici e gli attori del gruppo “Teatro Galeotto” nato all’interno del laboratorio del Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

"Quella di Pinocchio non è solo una fiaba per l’infanzia: è la storia di ogni crescita, di ogni inciampo, di ogni ricerca di verità e di libertà -spiega Delogu, regista dello spettacolo -. È la storia di chi sbaglia, di chi cade nelle trappole dell’inganno, ma anche di chi trova la forza di rialzarsi e di cambiare. Portare in scena Pinocchio dentro il carcere significa riconoscere quanto questo viaggio parli a tutte e tutti noi, dentro e fuori le mura: perché ciascuno, almeno una volta nella vita, si è trovato a fare i conti con la complessità delle scelte, con il peso delle regole e il richiamo della libertà".

Com’ero buffo è il frutto di un percorso teatrale che non cerca solo di raccontare la storia di un burattino, ma di far risuonare le domande che ci pone: cosa significa scoprirsi umani, e riscoprirlo insieme? Pinocchio diventa così non soltanto un personaggio, ma una lente attraverso cui rileggere noi stessi e il nostro stare insieme nel mondo.

Il progetto è realizzato dalla compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro, ideato e diretto da Maria Teresa Delogu con la collaborazione di Lavinia Meo.

Il percorso è parte del progetto Teatro in carcere, promosso dalla Regione Toscana, con la Casa Circondariale di Livorno sez. Alta Sicurezza.

Per lo spettacolo l’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria, bisogna inviare i dati anagrafici a teatrocarcere@giallomare.it entro il 22 settembre. Ingresso per il pubblico alle 17.00.

In caso di maltempo, lo spettacolo sarà rinviato a mercoledì 8 ottobre; restano invariati gli orari.

Si ringrazia la Direzione e tutto il personale della Casa circondariale di Livorno, il DAP Provveditorato Regionale Toscana e l’assessorato alla cultura della Regione Toscana.

Per informazioni telefonare allo 0571 81629 o scrivere a info@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio Stampa

