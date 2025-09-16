Arriva la luce in via Fosse Ardeatine: installati i pali dell’illuminazione

Nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori di installazione dei nuovi pali dell’illuminazione pubblica in via Fosse Ardeatine a Signa, dove finora non era presente alcun impianto di illuminazione stradale.

L’intervento è stato realizzato da Consiag Servizi Comuni, che ha provveduto all’installazione dei nuovi punti luce nelle predisposizioni già realizzate in precedenza dal Comune di Signa, nell’ambito di una programmazione infrastrutturale volta al miglioramento dei servizi essenziali sul territorio.

L’illuminazione della strada, da tempo attesa dai residenti, rappresenta un importante passo in avanti in termini di sicurezza e vivibilità, in particolare per i cittadini che quotidianamente percorrono l’area nelle ore serali o notturne.

L’Amministrazione Comunale di Signa esprime soddisfazione per la conclusione di questo intervento, che risponde alle esigenze espresse dalla cittadinanza e si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione e potenziamento dell’illuminazione pubblica, volto a garantire una città sempre più sicura, moderna ed efficiente.

Fonte: Comune di Signa - Ufficio Stampa