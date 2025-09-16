Manifestanti per la Palestina entrano in un'aula del Polo Piagge, da destra: "Aggressione a un docente"

Un gruppo di ragazzi e ragazze ha fatto irruzione al Polo Piagge di Pisa manifestando per la Palestina. Però, dicono da destra, il collettivo "ha interrotto la lezione e aggredito il professor Rino Casella", docente di diritto pubblico comparato, all'interno dell'aula A0.

La notizia è stata resa nota da Azione Universitaria, i fatti sarebbero avvenuti la mattina del 16 settembre. Non è ancora chiara la dinamica del fatto ma alcuni video che girano sui social mostrano come i giovani siano entrati contro la volontà del professore e abbiano manifestato. Nelle immagini si nota la tensione tra il professor Casella e i giovani manifestanti. Da destra parlano di contatto fisico ai danni del docente. Casella sarebbe andato al pronto soccorso per alcune contusioni subite nel tentativo di impedire il blitz e poi si sarebbe recato in questura a sporgere denuncia.

Azione Universitaria: "Metodi mafiosi dei collettivi"

Matteo Becherini, Christian Nannipieri e Matteo Latrofa di Azione Universitaria Pisa commentano: "È un fatto di estrema gravità. Un atto vergognoso, violento, intimidatorio, che calpesta i diritti degli studenti e trasforma l’Università in un campo di battaglia. Esprimiamo la nostra totale solidarietà al professor Casella, vittima di questo vile attacco, e condanniamo senza appello i metodi mafiosi dei collettivi: incapaci di confrontarsi con le idee, cercano di imporre le loro posizioni con la prepotenza e la violenza. Questa non è politica: è criminalità, e come tale ci aspettiamo che venga perseguita.”

FdI: "Hanno cantato slogan di Hamas"

Da FdI i candidati alle regionali Elena Del Rosso e Maurizio Nerini, entrambi consiglieri a Pisa, affermano inoltre che i manifestanti avrebbero agito tra "urla e slogan di Hamas come 'Dal fiume al mare'", riportano che "gli attivisti hanno intimato agli studenti di abbandonare l’aula" e che "qualcuno ha cercato di opporsi ma è stato costretto a uscire". Così Nerini e Del Rosso: “Solidarizziamo col professor Casella. Quanto accaduto stamani al Polo Piagge è inaccettabile. Un docente aggredito, una lezione interrotta con la forza, studenti intimiditi. Serve una risposta ferma”.

Ciavarella (Lega) fa riferimento al caso Kirk

Angelo Ciavarrella, consigliere comunale della Lega a Pisa, scrive: "Spiace constatare che a pochi giorni dal vile omicidio di Charlie Kirk negli Stati Uniti stiamo assistendo anche nella nostra città a fenomeni di crescente intemperanza verso chi non si adegua al pensiero unico. Chissà se gli esponenti della sinistra pisana che tanto si sono indignati per il coro di qualche ultras romanista sotto la torre taceranno anche questa volta come già hanno taciuto in occasione dell’occupazione dei binari della stazione di Pisa. Giunti a questo punto, è necessario che oltre ai provvedimenti di natura penale che verranno adottati dall’autorità giudiziaria anche l’Università prenda una posizione chiara e netta contro i protagonisti di questa brutta vicenda allontanandoli dall’Ateneo. L’università infatti deve rimanere uno spazio di libertà d’idee in cui il dissenso può essere espresso senza però minacciare i diritti altrui come è avvenuto in questo caso. Chi si dichiara contro la guerra dovrebbe per primo disinnescare la retorica bellica nel linguaggio e nei gesti".

