Manifestazione per la Palestina a Pisa: incendiata una bandiera di Israele

Ottocento persone hanno manifestato per la Palestina nel centro di Pisa. La protesta riguardava le azioni di Israele a Gaza. Una arrivati volta sul Ponte di Mezzo, alcuni manifestanti hanno incendiato una bandiera di Israele. I resti del vessillo bruciato sono andati dispersi.

La manifestazione di stasera si è svolta in modo pacifico ed è stata vigilata a distanza dalle forze dell'ordine. Il serpentone di manifestanti, aderenti ai collettivi e ai gruppi antagonisti, ha attraversato le strade del centro.

La manifestazione segue a poche ore di distanza il blitz tanto discusso al Polo Piagge.