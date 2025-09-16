Montespertoli, approvati i lavori di ristrutturazione per tre alloggi ERP

La Giunta comunale di Montespertoli, con delibera del 9 settembre 2025, ha approvato la proposta di intervento presentata da Publicasa SpA per la ristrutturazione di tre alloggi di edilizia residenziale pubblica situati in via delle Orchidee.

L’investimento complessivo è pari a 46.800 euro, finanziati dal Comune di Montespertoli con risorse proprie, e consentirà di restituire alla disponibilità della comunità tre appartamenti che potranno essere assegnati agli aventi diritto presenti nella graduatoria ERP.

Gli interventi previsti riguardano il rifacimento di impianti elettrici e servizi igienici, opere di manutenzione e messa a norma, oltre a tinteggiature e ripristini conservativi. Publicasa SpA assumerà il ruolo di stazione appaltante, occupandosi della progettazione, direzione lavori e collaudo, con tempi di esecuzione stimati in 90 giorni dalla consegna del cantiere.

L’emergenza casa è una delle priorità dell’Amministrazione Mugnaini e con questo intervento restituirà alla comunità tre alloggi dando così una risposta importante ai bisogni abitativi delle famiglie di Montespertoli.

Soddisfazione anche da parte di Publicasa SpA: “La collaborazione con il Comune di Montespertoli – dichiara il Presidente Sandro Piccini – ci consente di mettere in campo interventi mirati ed efficaci. Restituire alloggi ristrutturati significa migliorare la qualità della vita dei futuri assegnatari e valorizzare il patrimonio pubblico”.

L’approvazione della delibera confermano l’impegno congiunto del Comune e di Publicasa per affrontare i fabbisogni abitativi del territorio, investendo risorse e competenze in un settore strategico per la comunità.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa