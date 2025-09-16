Nasce una scuola di teatro a San Miniato: crowdfunding per sostenerla

Una scuola di teatro. E un progetto di crowdfunding che la sostiene. Si chiama “Co-spirare”, ed è il progetto nato da una collaborazione della Fondazione Dramma Popolare di San Miniato e Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato: un laboratorio teatrale gratuito - prenderà il via ad ottobre a San Miniato - che favorisce inclusione, espressione e crescita personale, rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni di San Miniato e degli altri Comuni del territorio, con particolare attenzione a chi vive fragilità economiche, familiari o culturali. Il progetto è stato presentato ieri mattina a Palazzo Grifoni, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

Il presidente della Fondazione Idp Marzio Gabbanini ha precisato “l’importanza di questa nuova sfida anche perché guarda ai giovani, verso i quali il Dramma ha sempre rivolto particolare attenzione”. Un’attenzione in perfetta sintonia con la Fondazione Crsm, guidata dal presidente Giovanni Urti che ha voluto proprio i giovani come uno dei settori chiave d’intervento della Fondazione sui territori di riferimento: “Crediamo che questo progetto sia una grande opportunità per il territorio - ha detto Urti -: perché offre a chi lo desidera l’opportunità di fare teatro, una disciplina che aiuta a crescere, a formarsi, a rafforzare le proprie capacità. Con questa scuola, magari, ci sarà qualcuno che scoprirà di voler fare del teatro la propria vita: è chiaro che non formerà la propria carriera a San Miniato. Ma da San Miniato, ora si sa, che quella carriera può iniziare a muovere i primi passi”.

In campo anche Credit Agricole Italia con CrowdForLife la piattaforma di donazione crowdfunding del Gruppo Bancario, nata per agevolare enti e associazioni nella promozione dei loro progetti e per contribuire alla realizzazione degli stessi attraverso la raccolta di donazioni online su tutto il territorio nazionale. Crédit Agricole Italia - come ha spiegato il direttore della sede Toscana Umbria di Credit Agricole Massimo Cerbai - in sinergia le fondazioni bancarie di riferimento vuole ribadire la vicinanza alle realtà territoriali, “contribuendo alla loro crescita sostenibile attraverso lo sviluppo di progetti che generino un impatto positivo per la comunità e per il territorio su cui operano le Fondazioni”: il progetto della scuola di teatro di San Miniato è stato selezionato per partecipare.

Il laboratorio si terrà presso gli spazi della Fondazione Conservatorio Santa Chiara di San Miniato (presente alla presentazione il vicepresidente Vittorio Gabbanini), luogo di arte e memoria, contenitore ideale e cassa armonica di questo progetto. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore comunale alla cultura Matteo Squicciarini.

