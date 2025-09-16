Notte da record all'ospedale San Giuseppe di Empoli, nati 7 bambini in 12 ore

Dai volti immortalati nella foto di gruppo traspare tutta la soddisfazione di mamme, babbi, medici e personale sanitario. Sette bambini venuti alla luce nella stessa notte sono un evento raro che diventa unico se commisurato allo sforzo, alla dedizione e al coordinamento richiesti al personale sanitario, come hanno dimostrato medici, ostetriche e Oss dell’ospedale San Giuseppe di Empoli.

Benché preparata a far fronte anche a eventi di questa portata, l’equipe di turno la notte dell’evento ha dovuto mantenere la concentrazione alta dalle 20 della sera alle 8 della mattina, tanto – e al tempo stesso poco - è stato l’arco temporale richiesto per portare a termine sette i parti, tutti naturali. Uno sforzo inaspettato a cui il personale del reparto di Ginecologia e Ostetricia, diretto da Massimo Gabbanini e del reparto di Pediatria e Neonatologia, diretto da Roberto Bernardini, hanno risposto con capacità e prontezza.

L’equipe è stata sempre la stessa: un turno intero, un’immersione totale, tanta lucidità e prontezza, nessuno spazio alla stanchezza. Intorno alle 8 del mattino con l’ultimo parto portato a termine, anche il turno dell’equipe giungeva a termine. Prima del cambio di turno tutti hanno trovato il tempo e le forze per una foto insieme, mamme, babbi e personale sanitario, tanti sono stati il coinvolgimento e la soddisfazione.

La notte straordinaria vissuta dal San Giuseppe risale ad appena la scorsa settimana. Mamme e bimbi sono stati dimessi, sono a casa e stanno tutti bene.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa

Notizie correlate