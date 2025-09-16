Pistoia, minaccia con un fucile i titolari di una concessionaria: arrestato 43enne dopo inseguimento

Paura a Pistoia, dove un uomo di 43 anni ha minacciato la titolare di una concessionaria e suo figlio mostrando un fucile, per poi allontanarsi a forte velocità.

Secondo quanto ricostruito, nel pomeriggio del 15 settembre il 43enne si era recato in concessionaria per chiedere delle informazioni su alcune auto. Dopo un diverbio con la titolare, avrebbe minacciato il figlio della donna mostrando un fucile sul sedile della propria auto. L’uomo si sarebbe poi allontanato a forte velocità e la titolare ha subito avvertito il 112.

La Squadra Mobile, con l’aiuto delle volanti, ha immediatamente iniziato le ricerche, individuando il veicolo grazie alle telecamere di sorveglianza e seguendo la direzione di fuga. Intorno alle 19, nei pressi del raccordo autostradale di Pistoia, la vettura è stata intercettata.

Quando gli agenti hanno intimato l’alt, l’uomo ha finto di fermarsi, ma ha poi ripreso la marcia in modo pericoloso, procedendo a 'zig-zag' e tentando di urtare le auto della Polizia. Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a superarlo e a bloccarlo.

All’interno dell’auto è stato trovato un fucile pronto per essere caricato, con la matricola abrasa, e due cartucce calibro 12. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per rapine e furti, è stato portato al carcere di Pistoia 'Santa Caterina'.

Notizie correlate