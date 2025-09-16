Il primo innings dell’Ateneo fiorentino, scende in campo la squadra di cricket Unifi

Run, Six, Bowled. Espressioni che potrebbero diventare presto familiari tra gli studenti dell’Università di Firenze. Nasce la squadra di cricket di Unifi, progetto pilota scaturito dalla proposta dello studente pakistano Syed Ali Dilawar Shah (qui la sua intervista), raccolta dall’Ateneo fiorentino con l’obiettivo di costituire la prima squadra universitaria di questa disciplina.

Ancora poco diffuso nel nostro Paese, il cricket è tra gli sport più popolari in realtà come Pakistan e India dove conta un enorme seguito di appassionati. Per avviare l’iniziativa l’Ateneo ha impiegato i fondi del progetto PRO-BEN 2 – University for students health, finalizzato alla promozione del benessere psicofisico e al contrasto ai fenomeni di disagio psicologico ed emotivo degli studenti. La sperimentazione si avvale inoltre della collaborazione con il CUS Firenze, che curerà l’organizzazione delle attività dei cricketer.

Il progetto sportivo si svolgerà per tre mesi, fino alla fine del 2025. La nuova squadra prevede la partecipazione di 15 atleti già selezionati e rappresenta un primo passo verso la costruzione di una squadra stabile. Gli allenamenti si terranno presso l’impianto Val di Rose, all’interno del Campus scientifico e tecnologico di Sesto fiorentino, con sedute atletiche bisettimanali il lunedì e il giovedì.

“Lo sport è uno straordinario veicolo per stare insieme, condividere una passione e costruire relazioni – spiega la rettrice Alessandra Petrucci –. Accogliere la richiesta di uno studente internazionale per allestire una squadra di cricket, in collaborazione con il CUS, significa per noi consolidare il nostro impegno verso l’inclusione e l’integrazione”.

“Siamo molto contenti di collaborare a questo progetto con l’Università di Firenze – afferma Matteo Bindi, presidente del CUS Firenze – perché crediamo fermamente nel valore dello sport come elemento di integrazione e aggregazione, sia per gli studenti italiani che per quelli internazionali”.

Fonte: Università degli Studi di Firenze - Ufficio Stampa

Notizie correlate