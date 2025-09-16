Prosegue la campagna adozioni del canile di Livorno: Briciola cerca una nuova famiglia

Briciola è una meticcia, simil pitbull, con il pelo corto color marroncino. Ha circa due anni ed è ospite del Canile municipale da giugno 2025, quando venne trovata vagante nel territorio comunale. Al momento del ritrovamento zoppicava vistosamente, ma oggi, grazie alle cure ricevute, sta bene ed è molto dinamica. È affettuosa, curiosa e brava al guinzaglio. Cerca una famiglia con cui creare un rapporto speciale.

È possibile andare a conoscerla al canile “La Cuccia nel Bosco” (in via Vallin Buio 2).

Fino al 30 settembre il canile sarà aperto:

Lunedì 8.30-12.30

Martedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00

Mercoledì 8.30-12.30

Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00

Venerdì 8.30-12.30

Sabato 11.00-12.30 e 15.30-18.00

Domenica 11.00-12.30

Dal primo ottobre scatterà l’orario invernale, consultabile sulla pagina della Rete Civica dedicata al canile: https://www.comune.livorno.it/it/vivere/753392.

Per informazioni contattare l'Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820351-353 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere all'indirizzo email animali@comune.livorno.it.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa