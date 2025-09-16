A Cerreto Guidi tornano 'Prova il tuo sport' e 'Prova il tuo strumento'

Una giornata nel segno dello sport e della musica quella in programma Sabato 20 settembre nel centro storico di Cerreto Guidi, dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Si tratta di una bella e vivace iniziativa sperimentata per la prima volta nel 2015 e proseguita negli anni successivi con un’ampia partecipazione.

PROVA IL TUO SPORT - Giunta alla 10°edizione, la manifestazione è organizzata dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva e di avvicinare i giovani a numerose discipline. In collaborazione con associazioni e società sportive, sono previste dimostrazioni e prove di molte discipline. Saranno poi presenti, con propri spazi, anche le contrade del Palio del Cerro, a disposizione per i ragazzi che volessero provare bandiere, tamburi e giochi storici.

A tutti coloro che proveranno almeno 10 sport, sarà consegnata una medaglia.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita. Il programma prevede alle ore 17,00 la cerimonia di premiazione alla presenza della Sindaca Simona Rossetti e dell’assessore allo sport Davide Toni.

PROVA IL TUO STRUMENTO - Non solo sport, ma anche musica perché sempre Sabato 20 settembre si terrà, negli stessi orari, “Prova il tuo strumento”. I partecipanti avranno la possibilità di conoscere i vari strumenti musicali, classici e moderni. L’iniziativa che si avvale del patrocinio del Comune di Cerreto Guidi, è organizzata dal MMI Toscana (Modern Music Institute), sotto la direzione di Mirco Dimitrio. I partecipanti (l’ingresso è gratuito) proveranno gli strumenti e conosceranno i docenti. L’obiettivo dell’iniziativa è avvicinarsi alla musica, garantendo a chi lo voglia di avviare un percorso musicale.

Da segnalare, infine, la presenza a Prova il tuo sport e Prova il tuo strumento, di alcune associazioni di volontariato del territorio.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa