Leggerissimo: "Manomissione" di Domenico Conoscenti

Da qualche mese per le edizioni Il ramo e la foglia è uscita una distopia che ha il sapore del romanzo storico. Si intitola "Manomissione" e l'autore è Domenico Conoscenti, professore palermitano. Non è facilmente catalogabile perché, come detto, è ambientato in un'Italia parallela con un governo di ispirazione clericale e una forte tendenza alla repressione, ma è al tempo stesso una lente diversa con cui poter guardare all'Italia reale, di oggi. Può essere fantascienza, horror, giallo, può essere tutto, di sicuro è un libro piacevole e sorprendente.

La storia ruota intorno all'omicidio di un ex poliziotto. Tutti i personaggi chiamati in causa - da una coppia omosessuale fino al sovrintendente e alla commissaria - hanno in qualche modo a che fare con una manifestazione di qualche tempo prima in cui ci sono stati morti e feriti. Si alternano capitoli in prima persona di Leonardo, ex professore omosessuale divenuto bibliotecario e che nella manifestazione ha perso il compagno, a resoconti di dialoghi, spesso interrogatori. È un mix che rende più agevole e interessante la lettura.

"Manomissione" è anche un'indagine sul mondo di oggi, una realtà in cui si guarda sempre con occhi diffidenti ciò che si considera diverso. Particolarmente toccante è la disumanità della violenza, specie dalle forze dell'ordine: per questo è un libro molto attuale, che prende a piene mani da eventi della contemporaneità, anche se 'nascosto' dall'impalcatura distopica. Forse in definitiva lo si può catalogare più di tutti come romanzo politico.

Titolo: Manomissione
Autore: Domenico Conoscenti
Casa editrice: Il ramo e la foglia
Anno di pubblicazione: 2025 
Pagine: 224 
Prezzo di copertina: 16 euro

 

