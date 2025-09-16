Regionali, FdI candida Stefania Vivoli nel collegio di Firenze

Nel collegio di Firenze 1, in vista delle prossime elezioni regionali, Fratelli d’Italia ha scelto di candidare Stefania Vivoli, storica collaboratrice del senatore Paolo Marcheschi e figura di riferimento della sua segreteria politica. Accanto al suo nome, nella lista elettorale, è comparsa anche la dicitura “Stefania Vivoli detta Del Marcheschi”, una scelta che ha suscitato curiosità e polemiche.

"Rivendico con convinzione questa decisione – spiega Vivoli –. Ho accettato di candidarmi per sostenere Tomasi, che considero una persona di grande valore. La mia storia politica parla chiaro: da oltre vent’anni lavoro con dedizione e passione al fianco di Marcheschi. Quando ho iniziato, appena laureata, ero già conosciuta come 'Stefania del Marcheschi', tanto che comparivo così anche nelle rubriche telefoniche".

Vivoli respinge le accuse di maschilismo legate alla sua scelta: «Non è un’etichetta denigratoria, né un segno di appartenenza a qualcuno. Se al posto di Marcheschi ci fosse stata una donna, avrei fatto lo stesso. È semplicemente un modo per essere più facilmente identificata sulla scheda e per non sembrare una candidata messa lì solo per riempire la lista. Le vere offese alle donne sono altre. Questa è stata una mia decisione personale, presa in piena libertà».