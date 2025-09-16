San Miniato primo Comune del Valdarno Inferiore ad adottare l’Archivio Nazionale Digitale dello Stato Civile

Il Comune di San Miniato segna un importante primato locale, diventando il primo Comune del Valdarno Inferiore a subentrare ufficialmente nell’Archivio Nazionale Informatizzato dei Registri dello Stato Civile (ANSC). Il passaggio al sistema digitale, che utilizza esclusivamente i servizi messi a disposizione dal nuovo sistema per la formazione e l'iscrizione nell’archivio nazionale degli atti dello stato civile, comporterà la dismissione dei registri cartacei. Il 16 settembre, con un semplice click del sindaco Simone Giglioli, si sono chiusi i registri cartacei e d'ora in poi gli atti saranno redatti e conservati solo in formato digitale. Con l’ingresso nell’Ansc gli atti di cittadinanza, nascita, matrimonio, unione civile, separazione, divorzio, morte e altri, saranno digitalizzati e centralizzati, accessibili agli ufficiali di stato civile in modo sicuro, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Il nuovo sistema avanzato, sostenuto dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, consente un’ottimizzazione dei tempi di gestione e una riduzione dei margini di errore, garantendo così un servizio più efficiente e affidabile per la comunità.

Grazie a questo passaggio, gli atti di stato civile redatti tramite la piattaforma ANSC possono essere sottoscritti dai dichiaranti mediante l’identificazione con strumenti di identità digitale (SPID o CIE); per particolari situazioni o per i cittadini sprovvisti di tali strumenti, resta comunque possibile apporre la firma autografa.

Il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, ha ringraziato il personale dell'ufficio di stato civile e espresso soddisfazione per l’adozione di strumenti innovativi che rafforzano l’efficienza amministrativa e migliorano il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, sottolineando l’importanza di continuare a investire nella digitalizzazione dei servizi comunali.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa