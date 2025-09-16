Santa Maria a Monte nella preistoria: torna il 'Parco dei dinosauri'

Dopo il successo della prima edizione Santa Maria a Monte compie un nuovo salto nell'epoca della preistoria con il ritorno del “Parco dei Dinosauri”, l'iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte con il patrocinio e il contributo del Comune di Santa Maria a Monte la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa e la collaborazione di CollEventi.

Domenica 21 settembre, dalle 11 alle 18.30, Piazza della Vittoria, nel cuore del borgo di Santa Maria a Monte, si trasformerà per un'intera giornata in un parco tematico dove i giganti che milioni di anni fa popolavano la Terra saranno gli assoluti protagonisti, pronti ad emozionare e stupire bambini, bambine e famiglie attraverso un format didattico che permetterà di scoprire moltissime curiosità sui dinosauri e le loro caratteristiche.

“Troppo spesso tendiamo a trascurare i più piccoli e questa è una festa molto simpatica particolarmente adatta agli studenti” afferma il sindaco di Santa Maria a Monte, Manuela Del Grande “Teniamo particolarmente che i bambini e le famiglie, vengano sensibilizzati anche attraverso queste iniziative. Questo evento è l’occasione perfetta per unire divertimento, spensieratezza e serenità a un momento di apprendimento”.

“Eventi come questi hanno la capacità di attirare tantissime persone. Questo è fondamentale per realtà come quella di Santa Maria a Monte, vero e proprio borgo turistico e di qualità. Ringraziamo l'amministrazione comunale per la vicinanza e il supporto nella promozione del territorio” dichiara il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

“Si tratta di un appuntamento giunto alla sua seconda edizione: lo scorso anno è stato un grande successo. È una vera festa per i bambini e per le attività commerciali del territorio” spiega il coordinatore Sindacale di Confcommercio Pisa, Luca Favilli “Ringrazio l’amministrazione Comunale di Santa Maria a Monte, che anche quest’anno ha dato il proprio contributo, sia organizzativo che economico. Eventi come questi hanno bisogno di sostegno. Sarà un vero e proprio parco tematico, dove si potrà imparare la storia dei dinosauri divertendosi e giocando”.

Riproduzioni di dinosauri a grandezza naturale e ad alto impatto scenografico saranno installate in Piazza della Vittoria, che ospiterà laboratori tematici di storia, scienza e giochi. Un vero e proprio Jurassic Park in miniatura, dove un'entusiasmante animazione interattiva accompagnerà i visitatori direttamente nella preistoria per illustrare il meraviglioso mondo dei dinosauri.

I più piccoli avranno la possibilità di essere guidati da un simpatico paleontologo in un percorso della durata di un'ora (ultimo ingresso alle 17.30), con tante attività divertenti, compresi l'Angolo dei Fossili e delle curiosità, il Quiz interattivo e un Laboratorio di chimica.

Un'occasione unica per incontrare i giganti del passato nell'antico e straordinario borgo medievale a forma di chiocciola di Santa Maria a Monte, in una manifestazione adatta a tutta la famiglia che ha tra i propri scopi la promozione e la valorizzazione turistica del territorio. Per ogni ulteriore informazione contattare il 393 5408395.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio stampa

