Sorelle sorprese a rubare in un centro commerciale a Pontedera

Due sorelle, una 31enne e una 26enne, di origini albanesi sono state denunciate. Le due, residenti in due comuni della Valdera, sono state rintracciate dalla polizia dopo un furto in un centro commerciale a Pontedera.

L’addetto alla sorveglianza, a seguito dell’attivazione del sistema antitaccheggio, aveva fermato una delle due donne che, con un passeggino sui cui dormiva una bimba di due anni, aveva nascosto merce del valore di quasi 200 euro. Si trattava di abbigliamento per bambini e donne e prodotti di cosmetica.

Nel frattempo un’altra donna, con un bimbo di otto mesi, era entrata nel negozio dicendo di essere la sorella. Gli agenti hanno preso in consegna la donna per accompagnarla in ufficio. Poiché l’atteggiamento della sorella è sembrato altrettanto sospetto, si è deciso di procedere a una perquisizione anche all’interno dell'auto delle due: lì è stata trovata altra refurtiva per 450 euro, ovvero cosmetici e abbigliamento. Le due sono state denunciate.

