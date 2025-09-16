Violazioni sulla sicurezza in due cantieri in provincia di Firenze, denunciati i datori di lavoro

Scoperti dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Firenze due cantieri irregolari. Finiti sotto la lente di ingrandimento dei militari durante i servizi di controllo nel settore edile, mirati a prevenire violazioni in materia di igiene e sicurezza e l'irregolare occupazione di lavoratori, nei due cantieri rispettivamente a Sesto Fiorentino e Lastra a Signa sono state riscontrate violazioni sulla sicurezza tali da far scattare a carico dei legali rappresentanti delle due ditte edili, svariate prescrizioni obbligatorie.

Come spiegato dai carabinieri, nel cantiere a Sesto Fiorentino sono state accertate violazioni riguardanti mancato stoccaggio di detriti e macerie, frutto delle lavorazioni, la mancata difesa degli scavi da accidentali cadute di persone o cose, l’effettuazione di lavorazioni in prossimità di linee elettriche non sufficientemente protette, al fine di scongiurare eventuali scariche. Invece nel cantiere a Lastra a Signa sono state accertate violazioni riguardanti la mancata viabilità presente in cantiere, compromessa da una mancata individuazione della zona di stoccaggio e quindi occupata dal materiale di lavorazione, oltre all’omessa armatura e consolidamento del terreno circostante uno scavo presente in cantiere, all’interno del quale aveva appena lavorato un operaio.

Per tali violazioni i due datori di lavoro sono stati destinatari di prescrizioni obbligatorie, per le quali saranno denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Firenze e nel frattempo sono stati dettati loro, i tempi e le modalità per la regolarizzazione delle violazioni.

