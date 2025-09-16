Violazioni sulla sicurezza in due cantieri in provincia di Firenze, denunciati i datori di lavoro

A carico delle ditte scattate una serie di prescrizioni per le irregolarità riscontrate dal Nucleo Ispettorato del Lavoro
Scoperti dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Firenze due cantieri irregolari. Finiti sotto la lente di ingrandimento dei militari durante i servizi di controllo nel settore edile, mirati a prevenire violazioni in materia di igiene e sicurezza e l'irregolare occupazione di lavoratori, nei due cantieri rispettivamente a Sesto Fiorentino e Lastra a Signa sono state riscontrate violazioni sulla sicurezza tali da far scattare a carico dei legali rappresentanti delle due ditte edili, svariate prescrizioni obbligatorie.
Come spiegato dai carabinieri, nel cantiere a Sesto Fiorentino sono state accertate violazioni riguardanti mancato stoccaggio di detriti e macerie, frutto delle lavorazioni, la mancata difesa degli scavi da accidentali cadute di persone o cose, l’effettuazione di lavorazioni in prossimità di linee elettriche non sufficientemente protette, al fine di scongiurare eventuali scariche. Invece nel cantiere a Lastra a Signa sono state accertate violazioni riguardanti la mancata viabilità presente in cantiere, compromessa da una mancata individuazione della zona di stoccaggio e quindi occupata dal materiale di lavorazione, oltre all’omessa armatura e consolidamento del terreno circostante uno scavo presente in cantiere, all’interno del quale aveva appena lavorato un operaio.
Per tali violazioni i due datori di lavoro sono stati destinatari di prescrizioni obbligatorie, per le quali saranno denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Firenze e nel frattempo sono stati dettati loro, i tempi e le modalità per la regolarizzazione delle violazioni.
