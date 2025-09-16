We Care Empoli, mercato e altro: così cambia la viabilità

(foto gonews.it)

Nei prossimi giorni il centro cittadino di Empoli e non solo sarà palcoscenico di alcuni eventi del tempo libero, della solidarietà, della passione per l’antiquariato. Di seguito i provvedimenti temporanei di viabilità per consentire lo svolgimento delle varie iniziative.

WE CARE EMPOLI 2025 – La manifestazione si svolgerà in piazza Farinata degli Uberti: dalle 13 alle 24 del giorno 17 settembre 2025, in tutta la piazza verranno disposti i divieti di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e di transito sempre per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

MERCATO DELL'ANTIQUARIATO e del COLLEZIONISMO – Un evento che torna dopo la pausa estiva, molto partecipato e apprezzato in città. Pertanto saranno adottati i divieti di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli e di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego nelle vie e piazze animate dalla kermesse, dalle 6 alle 21, nei giorni 20 settembre, 11 ottobre, 8 novembre 2025, 10 gennaio 2026, 14 febbraio, 14 marzo, 11 aprile e 9 maggio in piazza Farinata degli Uberti, piazzetta della Propositura, piazza Madonna della Quiete e un tratto di via Leonardo da Vinci.

INCANTO DI ALTRI TEMPI – Location Avis Empoli. Tutto pronto per la seconda edizione del raduno di veicoli d’epoca dove sarà presente anche Empoli racing che si occuperà di far conoscere e appassionare al mondo delle due ruote i più piccoli.

Dalle 7 alle 16 nel giorno 21 settembre 2025 in via Guido Rossa, parcheggio, in corrispondenza delle due fasce di stalli auto sul lato del Circolo Avis, sarà disposto il divieto di sosta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività citata, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego, mentre per entrata parcheggio sarà istituito il doppio senso di marcia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

