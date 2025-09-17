A Firenze un "5" da oltre 27mila euro

Toscana a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 16 settembre, come riporta Agipronews, centrato a Firenze un “5” da 27.720,75 euro presso il Tabacchi in piazza Firenze, 6 R.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 18 settembre, sale a 52,6 milioni di euro.
