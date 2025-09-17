Aggressione ai lavoratori a Montemurlo, la procura apre un'inchiesta

Cronaca Montemurlo
Condividi su:
Leggi su mobile

Ci sono novità sull'aggressione dei lavoratori in sciopero in una ditta a Montemurlo. La procura di Prato ha aperto un'inchiesta, i reati ipotizzati sono violenza privata e lesioni personali ai danni dell'operaio trentenne che stava conducendo la protesta assieme a altri lavoratori, tutti originari di Bangladesh o Pakistan. Le indagini sono condotte insieme a Digos, dipartimento di prevenzione sui luoghi di lavoro della Asl e carabinieri di Montemurlo.

Ipotizzati inoltre i reati di intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. Disposte anche perquisizioni e già ascoltato l'operaio "vittima della violenza". La procura ha ordinato il sequestro delle telecamere "che hanno ritratto l'area teatro dell'aggressione". Inoltre è stato "disposto un decreto di perquisizione, anche informatica, di ispezione e di sequestro nei confronti dell'impresa per la quale la persona aggredita presta attività lavorativa e di società ad essa collegata".

 

Notizie correlate

Montemurlo
Cronaca
29 Agosto 2025

Grave incidente a Montemurlo, investito dalla sua stessa auto mentre prova a farla ripartire

È ancora in corso di ricostruzione la dinamica del terribile incidente avvenuto ieri sera, intorno alle 20.30, nella zona commerciale di via Livorno a Montemurlo. Da quanto emerso subito dopo [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Montemurlo
Cronaca
16 Agosto 2025

Incendio sull'Agna, paura per un allevamento di cani a Montemurlo

È partito dall'argine del torrente Agna, nella zona di Popolesco a Montemurlo, l'incendio che oggi 16 agosto verso le ore 13 ha interessato 2500 metri quadrati di terreno. Coinvolte quattro [...]



Tutte le notizie di Montemurlo

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina