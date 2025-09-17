Al via i nuovi corsi di lingua inglese a Santa Croce sull'Arno: iscrizioni aperte

Santa Croce sull’Arno si conferma una città attenta alla formazione e alla crescita culturale dei cittadini e anche per l’autunno 2025, il Comune, in collaborazione con Nkey, promuove i corsi di lingua inglese rivolti ad adulti, studenti e professionisti. Le iscrizioni inizieranno lunedì 22 settembre presso la Biblioteca Comunale “Adrio Puccini”. I residenti di Santa Croce sull’Arno avranno la priorità nell’iscrizione fino a sabato 27 settembre.

Le lezioni si svolgeranno alla biblioteca comunale Adrio Puccini e saranno strutturate in moduli settimanali serali da due ore ciascuno, per un totale di 40 ore. I percorsi sono pensati per chi desidera migliorare il proprio inglese per motivi personali, professionali o di studio, con particolare attenzione alla conversazione e all’uso pratico della lingua.

“Investire nella conoscenza delle lingue significa aprire nuove opportunità, non solo nel lavoro ma anche nella vita di tutti i giorni”, sottolinea il Sindaco Roberto Giannoni. “Attraverso questi corsi, il comune intende offrire uno strumento concreto a cittadini, studenti e lavoratori per affrontare con maggiore sicurezza un mondo sempre più internazionale”.

“Abbiamo scelto la Biblioteca come sede dei corsi perché è un luogo simbolico di cultura e di comunità”, aggiunge l’Assessore alla Cultura Simone Balsanti. “Vogliamo che la formazione diventi accessibile e vicina alle persone, favorendo la crescita individuale e collettiva".

I corsi cominceranno lunedì 6 ottobre alle 20.45 per il primo livello (Start Up), mercoledì 8 ottobre alle 21 per secondo livello (Speak Up 1), martedì 7 ottobre alle 20.45 per il terzo livello (Speak Up 2). Per individuare il percorso più adatto, gli interessati potranno svolgere un test di valutazione online al sito: www.academynkey.it/test.

Per ulteriori informazioni: Telefono: 0571 30642 – 389850 - Email: biblioteca@comune.santacroce.pi.it .

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno