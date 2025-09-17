Italia Nostra porta la natura in città: corso sul verde urbano a Fucecchio

Giovedì 18 settembre prenderà il via a Fucecchio il corso 'Conoscere e riconoscere il verde urbano', organizzato da Italia Nostra MedioValdarno con il patrocinio del Comune di Fucecchio. L’iniziativa, articolata in due lezioni serali e un’escursione pratica.

Gli incontri si terranno giovedì 18 e giovedì 25 settembre alle 21.15 presso il Palazzo Della Volta, in via G. di S. Giorgio 2 a Fucecchio. Il corso si concluderà sabato 27 settembre nel pomeriggio con un’escursione guidata nel verde pubblico del paese,, durante la quale i partecipanti potranno mettere in pratica le nozioni apprese.

Gli incontri e l’escursione saranno condotti da Andrea Bernardini, naturalista ed esperto del territorio. La partecipazione è a offerta libera.

Per informazioni e iscrizioni: mediovaldarno@italianostra.org – tel. 3281289087.