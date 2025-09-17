Corteo a Empoli per la Palestina e la Global Sumud Flotilla

In Palestina stanno avvenendo i crimini più gravi e impuniti del nostro tempo e chi tace è ormai palesemente complice del governo assassino di Israele. Per questo continuiamo a restare solidali con il popolo palestinese e la sua eroica Resistenza e convochiamo una manifestazione pubblica cittadina contro il genocidio in corso nella Striscia di Gaza.

Ci troveremo tutte e tutti a Empoli sabato 20 settembre alle ore 17 concentramento in Piazza della stazione a Empoli.

Decine di migliaia di civili uccisi, soprattutto bambini, infrastrutture distrutte, ospedali e scuole bombardati, fame usata come disumana arma di guerra. Ci troviamo davanti a crimini disumani e intollerabili: eppure, i governi occidentali - Italia in primis - continuano a girarsi dall’altra parte, quando addirittura non sostengono attivamente Israele con armi, accordi commerciali e dichiarazioni ambigue. Un silenzio e un’ipocrisia che grida vendetta, mentre si predicano diritti umani selettivi, a seconda di chi li viola.

In questo contesto, assume un valore straordinario la missione della Global sumud flotilla che cerca di rompere l’assedio illegale di Gaza portando aiuti umanitari e, soprattutto, un messaggio di solidarietà e resistenza.

Mentre i governi costruiscono muri e uccidono la speranza di un mondo migliore, la società civile costruisce ponti, affermando fraternità e giustizia sociale.

Sabato vogliamo dire NO al genocidio in Palestina, vogliamo denunciare la complicità del governo italiano e degli altri governi occidentali, vogliamo sostenere la missione della Global sumud flotilla, esempio concreto di solidarietà internazionalista. E' ancora più urgente sostenere la Palestina in questa fase: proprio in queste ore Israele sta sferrando l'attacco risolutivo su Gaza City, obbligando oltre 400 mila persone a disperdersi senza meta e indirizzandole verso la morte, passando per le armi o colpiti dalla fame.

Invitiamo tutte e tutti a partecipare, a prendere parola, a non restare indifferenti, a sostenere azioni di protesta, a “restare umani”. La storia non assolve le coscienze di chi resta in silenzio.

Durante il corteo ci sarà un collegamento telefonico con un partecipante alla global sumud flotilla.

Vi aspettiamo sabato 20 settembre alle ore 17 concentramento in Piazza della stazione a Empoli.



