Corteo a Empoli per la Palestina e la Global Sumud Flotilla

Politica e Opinioni Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

In Palestina stanno avvenendo i crimini più gravi e impuniti del nostro tempo e chi tace è ormai palesemente complice del governo assassino di Israele. Per questo continuiamo a restare solidali con il popolo palestinese e la sua eroica Resistenza e convochiamo una manifestazione pubblica cittadina contro il genocidio in corso nella Striscia di Gaza.
Ci troveremo tutte e tutti a Empoli sabato 20 settembre alle ore 17 concentramento in Piazza della stazione a Empoli.
Decine di migliaia di civili uccisi, soprattutto bambini, infrastrutture distrutte, ospedali e scuole bombardati, fame usata come disumana arma di guerra. Ci troviamo davanti a crimini disumani e intollerabili: eppure, i governi occidentali - Italia in primis - continuano a girarsi dall’altra parte, quando addirittura non sostengono attivamente Israele con armi, accordi commerciali e dichiarazioni ambigue. Un silenzio e un’ipocrisia che grida vendetta, mentre si predicano diritti umani selettivi, a seconda di chi li viola.
In questo contesto, assume un valore straordinario la missione della Global sumud flotilla che cerca di rompere l’assedio illegale di Gaza portando aiuti umanitari e, soprattutto, un messaggio di solidarietà e resistenza.
Mentre i governi costruiscono muri e uccidono la speranza di un mondo migliore, la società civile costruisce ponti, affermando fraternità e giustizia sociale.
Sabato vogliamo dire NO al genocidio in Palestina, vogliamo denunciare la complicità del governo italiano e degli altri governi occidentali, vogliamo sostenere la missione della  Global sumud flotilla, esempio concreto di solidarietà internazionalista. E' ancora più urgente sostenere la Palestina in questa fase: proprio in queste ore Israele sta sferrando l'attacco risolutivo su Gaza City, obbligando oltre 400 mila persone a disperdersi senza meta e indirizzandole verso la morte, passando per le armi o colpiti dalla fame.
Invitiamo tutte e tutti a partecipare, a prendere parola, a non restare indifferenti, a sostenere azioni di protesta, a “restare umani”. La storia non assolve le coscienze di chi resta in silenzio.
Durante il corteo ci sarà un collegamento telefonico con un partecipante alla global sumud flotilla. 
 Vi aspettiamo sabato 20 settembre alle ore 17 concentramento in Piazza della stazione a Empoli.
 

Notizie correlate

Empoli
Politica e Opinioni
17 Settembre 2025

Torrente Massellone diventa 'Torrente Chianti'. Empoli in Azione: “Ennesima prova di politica populista”

Empoli in Azione, pur avendo in una fase iniziale sostenuto la candidatura di Eugenio Giani alla Presidenza della Regione Toscana in accordo con la Segreteria Regionale del nostro Partito, condanna [...]

Empoli
Politica e Opinioni
16 Settembre 2025

Vannacci a Empoli: il Generale lancia la sfida: "Con la Lega la Toscana svolta a destra"

Prosegue il tour toscano di Roberto Vannacci, europarlamentare e vicesegretario federale della Lega per Salvini Premier. Nel pomeriggio di oggi, 16 settembre, il Generale si è recato al Bar Cristallo [...]

Empoli
Politica e Opinioni
16 Settembre 2025

Convegno sulla sicurezza urbana a Empoli, M5S: "Assente la maggior parte dei Comuni dell’Unione"

Venerdì 12 settembre 2025 il Palazzo Pretorio di Empoli ha ospitato un incontro promosso da ANA-UGL e dedicato al tema della sicurezza urbana, questione particolarmente sentita in tutto il territorio [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina