Nasce ufficialmente il Distretto rurale del Monte Pisano e della Piana di Pisa

La Regione Toscana ha ufficialmente riconosciuto il ‘Distretto rurale del Monte Pisano e della Piana di Pisa’. Il nuovo distretto, che si aggiunge ai dodici distretti rurali già riconosciuti sul territorio regionale, sarà iscritto nei prossimi giorni nell’elenco nazionale dei Distretti del cibo, rafforzando il ruolo della Toscana come regione guida nei modelli di sviluppo sostenibile e integrato.

Il ‘Distretto rurale del Monte Pisano e della Piana di Pisa’ si estende su un’area ricca di storia, paesaggio e cultura, coinvolgendo i comuni di Pisa, Calci, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano, con la partecipazione attiva delle rispettive amministrazioni comunali. Alla firma dell’accordo hanno preso parte, oltre ai comuni del territorio, anche la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, le tre principali organizzazioni agricole (Cia, Coldiretti e Confagricoltura), le rappresentanze dell’artigianato e del commercio (Cna, Confesercenti e Confcommercio), oltre alla Strada dell’Olio dei Monti Pisani.

La vicepresidente e assessora all’agricoltura ha evidenziato come questa comunità sia l’espressione di un territorio vivo e produttivo, animato da aziende agricole e piccole e medie imprese che operano come produttori e fornitori di servizi. Realtà che rappresentano l’ossatura economica locale, contribuendo in modo significativo alla crescita del tessuto produttivo e alla creazione di occupazione.

Tuttavia, a giudizio della vicepresidente, il valore del distretto non si esaurisce nella dimensione economica: esso svolge un ruolo chiave nel presidio dei territori più fragili e nella tutela del paesaggio e dell’ambiente, grazie a un utilizzo sostenibile delle risorse naturali. Il distretto rurale diventa così uno strumento concreto per la conservazione dell’equilibrio ecologico, a beneficio delle generazioni future. Il riconoscimento del distretto da parte della Regione Toscana rappresenta un ulteriore passo verso un modello di sviluppo sostenibile, integrato e fondato sull’orgoglio e sulla consapevolezza delle proprie radici.

Il ‘Distretto rurale del Monte Pisano e della Piana di Pisa’ si propone anche come luogo della memoria e dell’identità toscana, custode delle tradizioni contadine, dei saperi artigianali e della grande varietà di prodotti agricoli che fanno della Toscana una delle regioni simbolo della cultura enogastronomica italiana.

La valorizzazione del patrimonio immateriale, fatto di storie, paesaggi, tradizioni e comunità, è un elemento essenziale per rafforzare il senso di appartenenza e la coesione dei cittadini, restituendo centralità al mondo rurale e al suo ruolo sociale.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

