Torna la Festa de L'Unità a Montespertoli: i candidati Barnini e Cucini al dibattito serale

Sabato 20 settembre a Montespertoli, in piazza del Popolo, si terrà la Festa de L’Unità, organizzata dal locale Partito democratico. Un giorno solo, ma molto intenso.

«La Festa de l’Unità è da sempre un momento di incontro e di comunità, dove cultura, politica e socialità si intrecciano. Come anno scorso abbiamo scelto di fare la nostra festa in Piazza del Popolo, che è la location naturale del Partito Democratico, una piazza pubblica, libera, per tutti. Sarà una giornata per stare insieme, riflettere e costruire visioni comuni, nel cuore di Montespertoli» afferma Giacomo Giusti, segretario del Partito Democratico di Montespertoli.

Alle 17.00 presentazione del libro “A Penelope che prende la valigia” con l’autrice Cristina Manetti, capo gabinetto del presidente della Regione Eugenio Giani, presidente del Museo Casa Dante, ideatrice de “La Toscana delle donne”.

Alle 18.30 aperitivo e musica jazz con “Due concittadini” duo formato da Paolo Caforio e Seb Neerman.

Dalle 20.00 apericena organizzata dalla cooperativa SOS La Luna, che offre protezione e accoglienza alle donne vittime di violenza. Solo su prenotazione al n.3479164678.

Alle 21.30 si parla di Toscana 2030 con i candidati al Consiglio regionale del collegio Firenze 3, che comprende tutti i Comuni dell’Empolese Valdelsa, Brenda Barnini e Giacomo Cucini.

A moderare il dibattito sarà Ottavia Viti, segretaria dei Giovani democratici Empolese Valdelsa e assessora del Comune di Montespertoli.

Sarà allestito anche uno spazio per bambini con “La piccola libreria dei bambini” e laboratori gratuiti a cura di Federighi editori.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa