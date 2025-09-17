San Miniato, a Casa Bonello torna la Festa dello Sport

Domenica 21 settembre, dalle 14.30 alle 19.00, a Casa Bonello torna la XIV edizione della Festa dello sport, con diverse novità. Tante le iniziative organizzate dalle numerose associazioni sportive del territorio, per un ricco programma dedicato a tutti gli sport e promosso dalla Consulta dello Sport di San Miniato, dal Comune di San Miniato e dall’associazione Sport e solidarietà di San Miniato in collaborazione con UISP – Zona Cuoio, per una manifestazione che si conferma, per il quinto anno consecutivo, al centro sportivo Casa Bonello (via Cavane, 152, La Catena).

Sono 47 le associazioni che hanno aderito, tra quelle in rappresentanza di moltissime discipline sportive e quelle di Protezione Civile che permettono lo svolgimento della festa in sicurezza: Tuscany Flight Asd, Luogocreante Asd, Folgore San Miniato Asd, Asd Wallers Empoli, C.C. Romaiano, Uisp Zona Cuoio, Atletica La Rocca “Luigi Ocone” Asd, Arcieri della Rocca di Montopoli, Studio Danza Misia, Asd Gam, Filarmonica Del Bravo, Tennis Fontevivo, Paddle Fontevivo, Asd Aquateam Nuoto Cuoio, Etrusca Basket Asd, Moto Club Pellicorse, Ciclistica San Miniato/Santa Croce, Asd Luna Rossa, G.S. Pattinaggio San Miniato Asd, Scacchi sotto la Rocca, Polisportiva Casa Culturale sez. ping pong, Asd Dojo Kingsugi Asd, Apnea Lab Dnp, Banca del tempo, Croce Rossa di Ponte a Egola, Rugby Montelupo-Empoli, Sporting Center Karate, Società della salute Empolese Valdarno Valdelsa Afa, Misericordia di San Miniato Basso, Asd i delfini, Accademia Musicale di San Miniato Basso, Drago Rosso, Auser, La pietra d'angolo, Arci Valdera e Zona Cuoio, Misericordia di San Miniato, San Miniato Basso Calcio, Tuttocuoio giovanile, Sporting Center Karate, Scherma Empoli, San Miniato Ciclismo, Lion Street Fight, Spritz Dog, Turtle Beach Asd, Ippica San Goro, Asd Dream Fly e Auraluce Studio Yoga & Pilates.

Anche quest'anno verrà consegnato il “Passaporto del piccolo sportivo”, la tessera che, attraverso la partecipazione alle diverse attività proposte dalle associazioni, dà diritto ad una timbratura per ogni disciplina provata fino ad un massimo di dodici, un modo per consentire alle bambine e ai bambini di conoscere e sperimentare i vari sport per poi scegliere quale praticare. La manifestazione è organizzata con il sostegno della Vesta Corporation, in collaborazione con Decathlon e Azienda Speciale Farmacie.

L’assessora allo sport Elena Maggiorelli ha evidenziato come la nuova edizione della manifestazione si arricchisca ulteriormente di nuove discipline sportive, segno del crescente prestigio dell’evento. Ha sottolineato l’impegno e la collaborazione delle associazioni nell’organizzazione, esprimendo loro un sentito ringraziamento. Ha inoltre fatto notare come alcune realtà abbiano chiesto di partecipare anche da territori limitrofi, a conferma del valore di una manifestazione in continua crescita. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Consulta dello sport e all’associazione Sport e Solidarietà per il prezioso lavoro di coordinamento, nonché all’UISP Zona Cuoio, da sempre al fianco dell’amministrazione nella promozione dell’attività sportiva. Maggiorelli ha inoltre voluto ringraziare la Vesta per il sostegno e i collaboratori, Decathlon e Azienda Speciale Farmacie.

L’assessora ha infine ribadito l’obiettivo dell’amministrazione di incentivare l’attività sportiva, soprattutto in modo continuativo, sia tra i bambini che tra gli adulti, promuovendo una giornata dedicata alle famiglie e alla diffusione della cultura dello sport come occasione di benessere, socialità e divertimento.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, dalle 14 alle 20 del 21 settembre verrà installato il divieto di sosta sul lato destro di via Cavane, fino all’impianto sportivo di Casa Bonello e sarà installato il senso unico di marcia in via Cavane (dall'incrocio per Ventignano).

Per info: sport@ocomune.san-miniato.pi.it e 0571 406740.

