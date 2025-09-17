Fingono incidente per truffare un anziano: un arresto e una denuncia

Hanno finto di aver subito un danno all'auto per farsi consegnare denaro da un anziano. È successo in zona commerciale a Colle di Val d'Elsa, i poliziotti hanno arrestato un uomo e denunciato la compagna.

Gli agenti hanno notato la scena: un'auto sospetta si è avvicinata a quella di un 74enne, la coppia a bordo ha preteso 100 euro per un danno per un incidente. L’anziano, preoccupato per quanto la coppia diceva fosse accaduto, alla fine ha ceduto.

A quel punto gli investigatori sono intervenuti constatando che l’incidente automobilistico era stato simulato, grossolanamente, dai due malintenzionati, che avevano colorato il paraurti con dei pastelli di cera.

Il conducente, 18enne italiano della provincia di Arezzo, è stato arrestato in flagranza per il reato di truffa aggravata e la fidanzata, rimasta all’interno dell’auto, è stata denunciata in stato di libertà per il concorso nello stesso reato.