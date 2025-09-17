"Stop al genocidio": fiaccolata per la pace a Fucecchio

Sarà un momento di lutto, una lenta fiaccolata silenziosa da Piazza Montanelli al Poggio Salamartano a Fucecchio. Alle 21:00 di sabato 20 settembre, le numerose associazioni di volontariato che compongono il Comitato per i Diritti Umani del Valdarno Inferiore invitano la popolazione di tutti i Comuni del Comprensorio a manifestare affinché si "fermi l'orrore, l'affamamento, lo sterminio della popolazione innocente, il genocidio a Gaza".

In silenzio, "col pensiero ed il cuore rivolto ai 20000 bambini che hanno perso la vita sotto le bombe e per fame, ed altri continuano quotidianamente a morire", i partecipanti raggiungeranno Il Poggio Salamartano di Fucecchio, dove la manifestazione culminerà con la Performance Mimico-Gestuale “GENOPLASTICIDIO” della Compagnia “GasArti” e la lettura dei nomi delle bambine e dei bambini uccisi a Gaza.

Promotore Comitato per i Diritti Umani del Valdarno Inferiore: Fondazione I CARE, Movimento SHALOM, Ass. POPOLI UNITI, C.G.I.L. Fucecchio, ANPI di S. Miniato, Santa Croce Croce, Fucecchio, Montopoli e Santa Maria a Monte, ARCI Valdarno Inferiore, Circolo G. Pacchi, Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto, Ass. Autismo Toscana, Ass. Avo Evi, Ass. Banca del Tempo di San Miniato e Fucecchio, FILO ROSSO - San Miniato, #FucecchioèLibera, Ass. Frida, Ass. Gemellaggio di Fucecchio, Ass. Hurria (Popolo Saharawi), AUSER di Fucecchio, San Miniato e Ponte a Egola, C.G.I.L. di S. di Croce ed Empolese-Valdelsa, Comitato G. Gori di Cigoli, Comitato per l’attuazione della Costituzione di Fucecchio, Cooperativa Sinergic@ - Ortolani Coraggiosi, Coordinamento Democrazia Costituzionale di Santa Croce, Presidio di LIBERA del Cuoio e della Calzatura, Pubblica Assistenza di Fucecchio e di Santa Croce, P.D. Unione Comunale e Circolo G. Savini di San Miniato, P.D. Unione Comunale di Fucecchio, Sezione Soci Coop Fucecchio, SPI CGIL di Fucecchio e del Valdarno Inferiore e molte altre adesioni che continuano a pervenirci.