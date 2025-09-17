Giovane rapinato in centro a Pontedera da coetanei: due denunce

Aggredito e rapinato in centro a Pontedera. È successo nei giorni scorsi quando una volante del Commissariato di Pontedera, in servizio di controllo del territorio, è stata avvicinata da un ragazzo che ha segnalato di essere stato derubato poco prima. In particolare il giovane, 18enne, mentre era all'interno di un negozio sarebbe stato circondato da un gruppo di coetanei dei quali due lo avrebbero costretto ad uscire. Una volta fuori gli avrebbero messo le mani sul collo e dopo averlo colpito con un pugno avrebbero preso, minacciandolo di morte, 50 euro che la vittima aveva nel proprio marsupio. I due, che si sarebbero allontanati subito dopo, sono stati rintracciati in poco tempo dalla polizia all'interno di una pizzeria. Fermati e portati in Commissariato i ragazzi, un 17enne italiano già noto con diversi precedenti di polizia e un 19enne tunisino, trascorsa la flagranza sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura del Tribunale dei Minorenni e a quella di Pisa, per i reati di rapina aggravata in concorso.

