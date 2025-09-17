Il CFCM porta in scena Castelnuovo-Tedesco: sei appuntamenti con giovani talenti internazionali

Anche per il 2025 il CFCM, Centro di Cultura e Formazione Musicale di Sovigliana è risultato vincitore del bando Per chi crea 2024, promosso dal MiC e da SIAE con il festival Musica perseguitata: Castelnuovo-Tedesco e la musica italiana nel nuovo mondo.
Sei appuntamenti imperdibili con artisti under 35 di fama internazionale, che proporranno programmi unici dedicati a Mario Castelnuovo-Tedesco a 130 anni dalla sua nascita. Da settembre a novembre nella sala ‘Adams’ del Centro di Formazione e Cultura Musicale di Sovigliana, in Via Don Ezio Canovai 4 e l’ultimo nella chiesa di S. Giovanni Battista di S. Ansano in Greti, a S. Ansano.
L’ingresso a ogni esibizione è a offerta libera.
Questo il programma
Sala Adams CFCM Via Don Ezio Canovai 4 Sovigliana (FI)
Domenica 28 settembre, ore 18:00
ELISA RACIOPPI, piano solo
M. Castelnuovo-Tedesco, "Alghe", "Cielo di Settembre" op.1, "Terrazze"
A. Longo, "Suite romantica op.25 n.5",
Da 24 pezzi caratteristici op.40 "Le campane di S. Petronio", "Nel bosco", "Presso la fonte"
Mercoledì 1 ottobre ore 21 :00
ALESSANDRO LANZONI, piano solo
Improvvisazioni libere dal classico al jazz su temi di Castelnuovo-Tedesco
Domenica 19 Ottobre ore 18.00
DUO INGLESE-CASTINI, violoncello e arpa
J.S. Bach, Sonata in sol maggiore per viola da gamba e clavicembalo BWV 1027
versione per violoncello e arpa
M. Castelnuovo-Tedesco, Sonata per arpa e violoncello op.208
E. Bloch, Suite per violoncello n.1
F. Godefroid, La danse des Sylphes op. 31
M. Tournier, La danse du Moujik da lmages suite n. 4
Sabato 25 ottobre ore 18:00
DUO FILIPPINI-BANCHI, violino e pianoforte
G. Catoire, Violin Sonata n.2 op.20 "Poéme"
K. Szymanowsky, Mythes op.30
M. Castelnuovo-Tedesco, Ritmi op.15
K. Khaciaturian, Sonata per violino e pianoforte op.1
Lunedi 3 novembre ore 21:00
DUO PIERATIELLI-RUGGIERO, violino e pianoforte
M. Ravel, Sonata n, 2 in Sol maggiore
M. Castelnuovo-Tedesco, Violin sonata "Quasi una Fantasia"
O. Respighi, Sonata n.2 in si minore
Chiesa di San Giovanni Battista in Sant'Ansano in Greti, Vinci (FI)
Domenica 9 novembre ore 17:00
AUGUSTO VISMARA, violino solista e direttore
MICHELE PIERATIELLI, violino solista
KAMMERKONZERT ENSEMBLE
M. Castelnuovo-Tedesco, Partita n.2 in Si min di J. S. Bach
(versione per orchestra d'archi)
J. S. Bach Concerto in mi maggiore per violino e archi
Concerto per due violini e archi in re min
Fonte: Ufficio Stampa
<< Indietro