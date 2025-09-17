Incontro Comune-Enel: piano di potenziamento della rete elettrica per una città più smart

Il sindaco Alessio Mantellassi e l'assessore ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni Simone Falorni hanno incontrato il responsabile E-Distribuzione Unità Territoriale di Firenze, Empoli e provincia Davide Balzini, il capo tecnico di area Gianni Sennati e il referente di affari istituzionali Enel per la Toscana Marco Falorni per fare il punto sul piano di investimenti, nonché di interventi in corso e in programma da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione.

Tra i dati esposti dall’azienda, anzitutto, le numerose attività di manutenzione preventiva effettuate nell’ultimo triennio sul territorio comunale per un importo di circa 400mila euro. L’azienda ha poi presentato un quadro aggiornato sui lavori previsti per il potenziamento del sistema elettrico: E-Distribuzione investirà, infatti, circa 200mila euro per proseguire nel piano di automatizzazione e digitalizzazione delle cabine elettriche ed effettuerà un’importante operazione di restyling sulla dorsale elettrica di media tensione, a servizio delle frazioni di Avane e Pagnana e denominata ‘Manetti’, che sarà rinnovata sia tramite la sostituzione dei vecchi pali con nuovi sostegni di ultima generazione nonché attraverso la posa per un tratto di quasi un chilometro di cavo elicord precordato, più resistente e performante, al posto del normale conduttore.

L’intervento prevede anche l’installazione di nuovi organi di sezionamento telecontrollati, per telegestire la porzione di rete elettrica interessata con benefici sia per l’efficienza in situazioni ordinarie sia in circostanze di disservizi, quando sarà possibile isolare il tronco di linea danneggiato con manovre in telecomando e restituire elettricità alle altre utenze con bypass dalle direttrici elettriche cosiddette controalimentanti. I tecnici di E-Distribuzione hanno già eseguito i rilievi utili per avviare l’iter autorizzativo e le pratiche necessarie per operare sull’area coinvolta, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con gli uffici di competenza.

"Ringrazio i responsabili di E-Distribuzione per aver accolto le nostre richieste in merito ai disservizi che purtroppo si verificano nelle zone di Avane e Pagnana - commenta il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi -. Le interruzioni impreviste erano da tempo segnalate dai residenti di quei due quartieri e questo intervento permetterà di risolvere una questione da tempo sul banco. Sono manutenzioni necessarie per rinnovare la linea elettrica e dare un sistema più performante a vari punti della città"

Gli interventi sul territorio empolese rientrano nell’ampio piano di potenziamento del sistema elettrico, anche con i fondi PNRR, e fanno parte di una più ampia programmazione a livello nazionale: l’Azienda sta investendo, infatti, per incrementare la cosiddetta “Hosting Capacity”, ovvero la capacità della rete di ospitare e integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili, aumentare la capacità e la potenza a disposizione delle utenze per favorire l’elettrificazione dei consumi energetici, potenziare la resilienza del sistema elettrico con riduzione della probabilità, della durata e dell’entità di interruzioni di corrente in caso di fenomeni climatici estremi.

Fonte: Enel Group - Ufficio Stampa