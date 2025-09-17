Italian Motor Week, il programma a Pontedera

Pontedera si appresta a vivere un fine settimana dedicato ai motori inserito nel cartellone nazionale di Italian Motor Week 2025. Si tratta di un evento nazionale promosso da "Città dei Motori" per celebrare e valorizzare il patrimonio di marchi, luoghi, personaggi ed eccellenze del Made in Italy motoristico, conosciuto e amato in tutto il Mondo.

Sono tanti i Comuni, tra cui Pontedera, coinvolti nella Rete, che hanno organizzato iniziative a tema due e quattro ruote. Dopo lo spettacolare anticipo della prova speciale del Rally di Casciana in notturna, all'Arena Motori di piazza del Mercato, andata in scena la sera di sabato 6 settembre, nel prossimo weekend saranno protagoniste Vespe e Moto. "Un programma intenso di attività, all'interno della Rete Città dei Motori, per promuovere il turismo motoristico - dice l'assessore allo sport del Comune Mattia Belli - Pontedera è una città che ha i motori nel proprio Dna e le iniziative, anche del prossimo fine settimana, si collocano proprio in questo quadro".

Nello specifico sarà reso omaggio all'inventore della Vespa Corradino D'Ascanio, con l'arrivo a Pontedera, nella giornata di sabato 20, del secondo raid "Popoli - Pontedera, la via di Corradino D'Ascanio". Si tratta di un viaggio in Vespa che unisce le due città dei motori: Popoli, dove l'inventore della Vespa è nato e ha iniziato a operare e Pontedera, dove è fiorita la sua genialità con la progettazione e la realizzazione dell'elicottero e della Vespa. "Sarò presente a Popoli per la partenza della manifestazione insieme a Roberto Leardi, già presidente del Vespa club Italia, per dare il via alla seconda edizione del raid e percorrere con gli amici dei Vespa club delle due città i 500 chilometri del percorso che tocca altre due città dei motori, Rieti e Bagnoregio", spiega Eugenio Leone, pontederese e vicepresidente nazionale della Rete Città dei Motori.

Sabato 20 e domenica 21 la rievocazione storica del circuito "Gastone Castellini" con le moto d'epoca in pista su tracciati storici delle province di Pisa, Lucca e Livorno, in memoria del grande collaudatore della Vespa e un percorso turistico che interesserà anche la Valdera con una cena di gala in programma al Museo Piaggio. Museo che sarà cuore delle iniziative e che, per il Motor Week, ha in programma una apertura straordinaria domenica mattina, dalle 9 alle 13. Un'occasione speciale per visitare uno dei luoghi simbolo della storia motoristica italiana.

