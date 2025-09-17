La Comunità Pastorale di Montopoli celebra il Giubileo: incontro di presentazione aperto a tutti

La Comunità Pastorale di Capanne, Marti e Montopoli, invita tutta la cittadinanza alla presentazione pubblica del Giubileo, che si terrà mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 21,15 presso il Cinema-Teatro Mons. Enzo Terreni di Capanne.

Il Giubileo non è solo una ricorrenza ecclesiale, ma un momento di memoria, gratitudine e speranza. L’iniziativa punta a rafforzare i legami con il territorio, valorizzare le relazioni costruite negli anni e promuovere una pastorale missionaria vicina alle persone, aperta e generativa.

Durante l’incontro saranno illustrati i progetti di collaborazione con le realtà locali, il calendario degli eventi e le opportunità di partecipazione. Sarà anche un momento per raccogliere idee e proposte, costruendo insieme un percorso comunitario che metta al centro la persona, la solidarietà e la speranza.

“La vostra presenza sarà per noi segno di comunione e incoraggiamento – affermano i promotori – e testimonianza concreta del dialogo tra Chiesa e territorio che desideriamo rafforzare”.

