La Comunità Pastorale di Montopoli celebra il Giubileo: incontro di presentazione aperto a tutti

Attualità
Condividi su:
Leggi su mobile

La Comunità Pastorale di Capanne, Marti e Montopoli, invita tutta la cittadinanza alla presentazione pubblica del Giubileo, che si terrà mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 21,15 presso il Cinema-Teatro Mons. Enzo Terreni di Capanne.

Il Giubileo non è solo una ricorrenza ecclesiale, ma un momento di memoria, gratitudine e speranza. L’iniziativa punta a rafforzare i legami con il territorio, valorizzare le relazioni costruite negli anni e promuovere una pastorale missionaria vicina alle persone, aperta e generativa.

Durante l’incontro saranno illustrati i progetti di collaborazione con le realtà locali, il calendario degli eventi e le opportunità di partecipazione. Sarà anche un momento per raccogliere idee e proposte, costruendo insieme un percorso comunitario che metta al centro la persona, la solidarietà e la speranza.

La vostra presenza sarà per noi segno di comunione e incoraggiamento – affermano i promotori – e testimonianza concreta del dialogo tra Chiesa e territorio che desideriamo rafforzare”.

Notizie correlate

Santa Croce sull'Arno
Attualità
17 Settembre 2025

Al via i nuovi corsi di lingua inglese a Santa Croce sull'Arno: iscrizioni aperte

Santa Croce sull’Arno si conferma una città attenta alla formazione e alla crescita culturale dei cittadini e anche per l’autunno 2025, il Comune, in collaborazione con Nkey, promuove i corsi [...]

Empoli
Attualità
17 Settembre 2025

Empoli ricorda le vittime palestinesi: oltre 300 persone in piazza con 'Non un nome di meno'

Leggere per fermare il genocidio. “Non un nome di meno”, iniziativa lanciata dall’associazione Donne insieme per la pace e raccolta da decine di realtà sociali e politiche locali, ha animato [...]

Firenze
Attualità
17 Settembre 2025

Sciopero 22 settembre, i servizi essenziali garantiti da Alia

Plures Alia informa gli utenti che le organizzazioni sindacali hanno comunicato l’adesione allo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, indetto dalle Unioni Sindacali di Base proclamato per [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina