Luca Nardini eletto Presidente di Arci Servizio Civile Empoli APS

È Luca Nardini il nuovo Presidente di Arci Servizio Civile Empoli APS, eletto all’unanimità dall’Assemblea dei soci lunedì 15 settembre presso la Casa della Memoria di Empoli.

Obiettore di coscienza negli anni 1989-90 per il Comune di Castelfiorentino, ha svolto il servizio civile a Villa Balli, allora sede di un centro diurno per ragazzi/e con disabilità.

Questa esperienza è stata porta di ingresso per il suo impegno di cittadinanza attiva, anche dal punto di vista professionale: da più di trent’anni Luca Nardini lavora nella cooperazione sociale, e attualmente è progettista nella cooperativa sociale Eskimo di Cerreto Guidi.

A Luca le più sincere congratulazioni e l’augurio di buon lavoro da parte di tutta l’Associazione Asc Empoli APS.

Fonte: Arci Servizio Civile Empoli APS