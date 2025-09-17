Muore turista 66enne annegato a San Vincenzo

Cronaca San Vincenzo
Condividi su:
Leggi su mobile

Un turista di 66 anni è morto annegato a San Vincenzo. Il 118 è stato chiamato dal personale di uno stabilimento balneare che segnalava una persona in arresto cardiaco da sindrome di annegamento.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, di origini tedesche. Un'altra persona è stata recuperata in mare accusando una sindrome da ipotermia, ma non sarebbe in gravi condizioni.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

San Vincenzo
Cronaca
30 Luglio 2025

Annega 82enne nelle acque di San Vincenzo, vani i tentativi di salvataggio

Un probabile annegamento potrebbe essere la causa della morte di un fiorentino di 82 anni, che ha perso la vita oggi nelle acque di San Vincenzo mentre faceva il bagno. [...]

San Vincenzo
Cronaca
17 Luglio 2025

San Vincenzo, turista muore in mare per un malore

Un turista lombardo di 65 anni è deceduto mentre faceva il bagno nelle acque di San Vincenzo, nella zona della Principessa. L’uomo avrebbe accusato un malore e sarebbe annegato. Alcuni [...]



Tutte le notizie di San Vincenzo

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina