Muore turista 66enne annegato a San Vincenzo

Un turista di 66 anni è morto annegato a San Vincenzo. Il 118 è stato chiamato dal personale di uno stabilimento balneare che segnalava una persona in arresto cardiaco da sindrome di annegamento.
Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, di origini tedesche. Un'altra persona è stata recuperata in mare accusando una sindrome da ipotermia, ma non sarebbe in gravi condizioni.
Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025
