Al Museo Be.Go. il primo laboratorio di Virgilio Sieni su gestualità come comunicazione

Prenderà avvio il prossimo lunedì 22 settembre, dalle ore 18 alle ore 21, al Museo Be.Go. di Castelfiorentino, il primo appuntamento del ciclo gratuito di incontri pratici sul gesto, aperto a tutti, a cura di Virgilio Sieni, denominato “Alleanza”, che si svolgerà da lunedi 22 a venerdì26 settembre, ogni sera dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e si concluderà con una performance finale in programma sabato 27 settembre (ore 19.00).

Le iscrizioni, ancora aperte, sono rivolte a tutti i cittadini (dai 12 anni in poi), performer e creativi, famiglie, madri e figlie-figli, padri e figlie-figli, interessati ad avvicinarsi ai linguaggi del corpo attraverso un percorso di pratiche sul movimento.

I partecipanti saranno coinvolti nella creazione di azioni coreografiche che nascono dal loro percepire la bellezza in forma di alleanza.

Virgilio Sieni, danzatore e coreografo italiano, artista attivo in ambito internazionale, dirige attualmente il Centro Nazionale di Produzione della Danza a Firenze, ed è il promotore di questo ciclo di incontri al Museo Be.Go..

Il progetto “Alleanza” è inserito in Scollinare - Officine del Gesto / Piccoli Musei 2025, pensato e sviluppato per l’area metropolitana di Firenze, che ruota intorno alla questione della frequentazione e conoscenza del patrimonio culturale e ricerca le declinazioni e i modi di abitare e vivere gli spazi museali.

Per la buona riuscita del progetto, è richiesta la partecipazione a tutti i giorni delle prove e alla performance finale.

Per partecipare è sufficiente compilare il form a questo link: https://tally.so/r/wdoaOq

Per ulteriori info:

accademia@virgiliosieni.it

tel. +39 055 2280525

Whatsapp: +39 331 2922600

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa