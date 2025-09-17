Offese al candidato del centrosinistra Dika: "Solo perché non sono nato qui"

Bernard Dika è al centro di un'ondata di insulti sui social. Dopo la candidatura alle elezioni regionali toscane col PD, il politico della provincia di Pistoia - nato in Albania e arrivato giovanissimo in Toscana - è stato oggetto di epiteti e offese a sfondo razziale.

"Ho ricevuto offese, insulti e minacce. Solo perché non sono nato qui. Non conta dove nasci, ma dove scegli di lottare. Per Pistoia sempre!" ha scritto Dika in un video su Instagram.

La denuncia arriva anche dal deputato e componente della segreteria nazionale del Pd, Marco Furfaro: "Per qualcuno conta solo il pregiudizio, non quello che sei e che hai fatto. Ma la verità è che Pistoia è la sua città, che la Toscana è la sua terra e che lui è la dimostrazione vivente che integrazione, impegno e partecipazione possono cambiare il destino delle persone. A lui va la mia totale solidarietà e la vicinanza di tutto il Partito Democratico. La Toscana – conclude – è casa di chiunque scelga di viverla, amarla e migliorarla. Piaccia o non piaccia a chi preferisce vivere di odio”.

"Gravissimo episodio di discriminazione quello subito da Bernard Dika durante la campagna elettorale a Pistoia, bersaglio di insulti e offese per le sue origini. Non c’è giovane più profondamente radicato nella nostra comunità toscana e italiana di Bernard, che rappresenta speranza, fiducia e l’energia di una politica nuova, capace di dare voce alle nuove generazioni" ha scritto invece il presidente toscano Eugenio Giani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bernard Dika (@dikabernard)