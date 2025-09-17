Manifestazione per la Palestina al Polo Piagge, UniPi: "Ripudiamo ogni violenza"

A poco più di ventiquattro ore dalla notizia arrivata dal Polo Piagge, giunge una nota dell'Università di Pisa. Si parla della manifestazione per la Palestina e della presunta aggressione al professor Casella.
Il Senato Accademico deplora quanto accaduto al Polo Piagge il 16 settembre, ripudia ogni forma di violenza nell’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e, in attesa del completamento delle indagini, esprime solidarietà al prof. Rino Casella. Ricorda la necessità di mantenere al centro dell’attenzione quanto sta accadendo a Gaza.
