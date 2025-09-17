Grande successo per la seconda edizione di 'Poggibonsi di Gusto': presenti quasi 10mila visitatori

Si è conclusa con un successo straordinario la seconda edizione di “Poggibonsi di Gusto”, l’evento enogastronomico che ha portato nel cuore della Valdelsa più di 10.000 visitatori, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama toscano del buon cibo e del buon bere. Sulla scia dell’ottimo riscontro dello scorso anno, l’edizione 2025 ha saputo superare le aspettative, proponendo offerte culinarie raffinate e originali, accompagnate da una selezione di etichette di vini e spumanti di altissimo livello, molto apprezzate sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori.

I ristoratori provenienti da tutta la Toscana hanno portato in piazza le loro eccellenze, rendendo il centro di Poggibonsi un crocevia di sapori autentici e creatività gastronomica. Insieme, nomi importanti della ristorazione italiana e realtà emergenti. Altrettanto centrale la presenza del mondo del vino, con realtà enologiche affermate e produttori emergenti a testimonianza di una Toscana del vino dinamica, autentica e sempre più apprezzata.

L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Viamaestra Centro Commerciale Naturale, Comune di Poggibonsi, FISAR Valdelsa, Fondazione Elsa, Confcommercio e Confesercenti, che hanno saputo mettere in rete energie, risorse e professionalità del territorio.

“Siamo orgogliosi di aver portato avanti questa seconda edizione con un entusiasmo ancora più forte e con una partecipazione numerosa e qualificata – dichiara la Presidente di Viamaestra Laura Martelli – ‘Poggibonsi di Gusto’ non è solo una festa del palato, ma una vetrina per il nostro territorio, per le sue eccellenze e per la sua capacità di fare sistema. È la dimostrazione che quando pubblico e privato lavorano insieme, i risultati si vedono e si sentono”. “Anche in questa occasione la nostra città ha saputo accogliere migliaia di visitatori con una proposta bella e di qualità, capace di valorizzare il territorio e le sue eccellenze – dice la sindaca – Grazie agli organizzatori, in primis a ViaMaestra, a chi ha sostenuto l’evento, alle cantine, ai ristoranti, ai professionisti che hanno partecipato e a chi è venuto a trovarci decretando il successo della manifestazione”.

Con “Poggibonsi di Gusto”, la città valdelsana si conferma sempre più capitale del gusto, luogo d’incontro tra tradizione, innovazione e passione per l’enogastronomia.

Da parte di tutti i partner dell’evento, un sentito ringraziamento a chi ha garantito la sicurezza e il regolare svolgimento della manifestazione: la Protezione Civile, la VAB e la Pubblica Assistenza di Poggibonsi.

